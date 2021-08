Ondernemerspaar uit Woudsend maakt 3D-geprinte sloepen uit huisvuil

"Dit is de toekomst", denkt Marieke de Boer. "We kunnen niet anders dan duurzamer worden. Dit is een snelle optie. 70 procent van deze boot is gemaakt van hergebruikt materiaal. Als je er klaar mee bent, dan kun je 'm in de shredder doen en dan maak je er een bank van. Dit materiaal kun je tot zeven keer opnieuw gebruiken."

Snel klaar

Wat ook handig is, is dat je de boot gemakkelijk kunt aanpassen. De Jong: "Als de klant een bank langer wil hebben, dan kan dat. We kunnen het heel gemakkelijk aanpassen." Het productieproces neemt ook niet veel tijd in beslag.

Een kleinere boot kan in 32 uur worden geprint. "Groteren nemen meer tijd in beslag. Maar ik denk dat het mogelijk moet zijn: als je alles hebt liggen, zou je een sloep in drie-vier weken klaar kunnen hebben."

Naar de HISWA

Ze hebben nu twee sloepen vaarklaar en één in productie. Alle drie worden gepresenteerd op watersportbeurs HISWA in Amsterdam. Van die beurs wordt veel verwacht. De Groot: "Daar willen we laten zien dat dit kan en werkt, dat het materiaal sterk is. Want dat is toch het eerste wat mensen vragen: hoe sterk is het? Maar dit is sterk en het vaart geweldig."

Eigen haven

Er is ook een haven gekocht. Dat moet een ligplaats worden voor de sloepen. De eersten zijn voor de verkoop, maar op termijn denken ze ook na over de verhuur. Het is een grote investering die ze hebben gedaan, zegt De Boer.

"Gelukkig hebben we een bank gevonden die enthousiast werd en wordt van het duurzame van sloepen. Verder hebben we er eigen geld in gestoken en willen we zien wat we kunnen doen met crowdfunding. Het is spannend, maar het begin is er."