Storing spoorovergang De Westereen "schering en inslag", nog geen oplossing

Automobilisten, fietsers en voetgangers negeerden het rode licht en de alarmbellen woensdagmorgen. Machinisten van Arriva toeterden om te waarschuwen. De overgang werd na verloop van tijd door de politie afgezet met lint. Volgens restauranteigenaar Melle Prins, die met zijn zaak naast het spoor zit, duurde het een half uur voordat de politie er was.

Tijd wachten

"Na een tijdje denk je: dit duurt wel lang dat de spoorbomen weer omhoog gaan", aldus Prins. "Maar ik had het ook meteen wel in de gaten, omdat het schering en inslag is."

Marijke Wijmenga stond al een tijd te wachten tot de spoorovergang weer open ging, terwijl de trein al voorbij was gereden. "Dan denk je eerst: er komt van de andere kant nog één. Maar er kwam niets en hij bleef maar door tingelen."

"Oorzaak onduidelijk"

ProRail zei in eerste instantie dat de problemen bij de spoorovergang tot nu toe als losstaande incidenten zijn beschouwd en dat de oorzaak onduidelijk is. Na rondvraag bij de technici blijkt dat het probleem wordt veroorzaakt door een verouderde voeding. Door die te vervangen werkt de spoorovergang inmiddels weer.

Volgens woordvoerder Coen van Kranenburg van ProRail moet de spoorovergang grondiger worden aangepakt, maar zal de uitvoering van dat werk nog enige tijd op zich laten wachten vanwege een goede voorbereiding en planning. Het treinverkeer zal door het werk een aantal dagen gestremd zijn.