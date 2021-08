Pluimveehouder Twijnstra uit It Heidenskip heeft al alternatief voor plofkip

"Voorheen had ik 180.000 kippen en daarvan zijn er nu nog 80.000 over. Dat is dus een flink verschil", zegt Twijnstra. "Als de consument de prijs betaalt, dan is dat voor ons ook prima te doen. Soms zit je nog een beetje met de prijzen van het voer, want die kunnen hoog zijn."

De omslag is nog niet helemaal afgerond, want er moet nog verbouwd worden op het boerenbedrijf. "We willen een vergunning voor een uitloop krijgen, zodat de dieren lekker naar buiten kunnen. Die aanvraag ligt bij de gemeente en hopelijk is dat snel rond."