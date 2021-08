Outsider Tzum wint 119e Freule na spannend finale tegen Jellum-Bears

Topper Steven Koster uit Tzum, die een week geleden nog op de PC stond, werd halverwege de finale nog behandeld door een fysiotherapeut, maar kon verder wel kaatsen.

Titanenstrijd

Het partuur van Tzum was voordat de finale begon al helemaal op, na een halve finale die een titanenstrijd was geworden. Met alles aan de hang kon Tzum maar net winnen van de Bolswarders Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Stijn Vincken.

Jellum-Bears won met 5-3/6-0 de halve finale relatief eenvoudig van Jari Visser, Colin Baarda en Nick Visser uit Witmarsum.

Reacties

