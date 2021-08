Spanning in Wommels op Freuledag, maar voor Spannum is het snel voorbij

Dat geldt ook voor Habtamu de Hoop. Het Tweede Kamerlid is vrijwilliger bij de Freule. Hij controleert de tribune in plaats van de regering. Volgens De Hoop, die zelf twee keer op de Freule kaatste, is het dé dag van Wommels. "Ik wil er de hele dag bij zijn en niets missen."

En ook commissaris van de Koning Arno Brok is van de partij. Hij geeft de organisatie complimenten. Het is volgens hem goed voor de kaatssport dat de Freule kan doorgaan. Voorzitter Tjeerd Dijkstra neemt de complimenten graag in ontvangst en is zelf ook blij met het feit dat er publiek bij kan zijn.