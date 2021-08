Groepsgesprekken 'In je Uppie' voortaan ook in De Fryske Marren

De bedoeling is dat er gesproken wordt over onderwerpen die er toe doen als je ouder wordt, zegt Francien Bekius van De Kear. "Normaliter heb je het misschien niet vaak over de belangrijke thema's, maar in een groepje kun je het er met een gespreksleider wel makkelijker over hebben. Het meest belangrijke doel is dat we ouderen met elkaar in contact brengen."

Belangrijke thema's

Het gaat over thema's als vriendschap en familie, maar bijvoorbeeld ook over afscheid. "Dat zijn zaken waar je meestal niet met iedereen over begint. Maar we hebben anderhalf uur de tijd. We kunnen echt naar elkaar luisteren. Dat is makkelijker dan bijvoorbeeld op een verjaardag bij een ander."

Vrijwilligers begeleiden de gesprekken, zij hebben er allemaal een training voor gevolgd. "Er is nog genoeg plek", zegt Bekius. "En ook in andere gemeenten zijn ze met In je Uppie bezit."