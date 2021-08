LIVE: Kijk hier naar de finale van de Freule

In de finale gaat het tussen de parturen van Tzum, met Steven Koster, Robin Benders en Jorrit Palma en Jellum-Bears, met Wiebe Siemen Leenstra, Harold de Boer en Jelmer Miedema.

Het commentaar is van verslaggever Roelof de Vries en analist Jan Willem van Beem. Verslaggever Andor Faber staat op het veld.

Alles over de Freule is ook te volgen in ons liveblog op omropfryslan.nl en in de app van Omrop Fryslân.