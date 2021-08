Friese atletiekverenigingen hopen op nieuwe aanwas na Olympische Spelen

Van der Mei heeft goede hoop dat nieuwe kinderen zich na de zomervakantie aanmelden, met name bij de baanatletiek. Dat is het gevolg van het 'Sifan Hassan- of Femke Boleffect', die op de Olympische Spelen diverse medailles halen.

Rolmodellen

"We merken bij de groepen wel dat iedereen enthousiast is over wat er op de Spelen is laten zien", zegt Van der Mei. "Door de coronatijd hebben we wel leden verloren, met name bij de senioren. Dus we hopen dat dit een mooie impuls geeft. Het zijn rolmodellen, ook voor de breedtesport."