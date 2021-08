"Ratten bij Voedselbank is een zeldzaamheid"

In Leeuwarden was al bekend dat er ongedierte was en er was ook al een bestrijder ingeschakeld. Maar dat heeft niet geholpen. "Muizen en ratten vermenigvuldigen zich ontzettend snel. Als er dan even geen aandacht voor is, dan is het zomaar gebeurd", geeft Van der Meer aan.

De eindverantwoordelijkheid ligt volgens hem in de eerste plaats bij Stichting Voedselbanken Leeuwarden. "Het is een zelfstandige stichting die lid is van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Zij kunnen hulp inroepen van ons voor advies en training. Maar het is hun verantwoordelijkheid om problemen met ongedierte op te lossen."

Voedselbonnen

De landelijke vereniging kan wel helpen door eten aan te bieden, zegt Van der Meer. "We hebben met Leeuwarden afgesproken dat als de zaak weer open gaat, wij vanuit de landelijke organisatie wat extra voedsel kunnen leveren. Maar in eerste instantie moet een stichting zelf voor de calamiteiten zorgen."

Als het zo is dat de ratten van buiten komen, zou er ook steun kunnen komen van de gemeente. "Als de gemeente steken heeft laten vallen, zou je ook kunnen zeggen dat de gemeente meebetaalt aan de bonnen."