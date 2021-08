LIVEBLOG: Klassiek Freuledrama bij favoriet Berltsum | Jellum-Bears door naar halve finale

Als Jellum-Bears wint van Witmarsum, is dat partuur rechtstreeks door naar de finale. Andersom trouwens ook, want deze beide parturen hebben een staand nummer in de vierde lijst. Deze omloop kan voor deze beide parturen dus gezien worden als een halve finale.

Tzum is al zeker van een plek in de halve finale, dat partuur had een staand nummer geloot in de vorige omloop, en komt in de vierde lijst niet in actie.