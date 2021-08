Dit is waarom een telefoon op schoot in de auto (nog) is toegestaan

Het is niet de eerste keer dat het gerechtshof een andere uitkomst heeft dan de kantonrechter. "Er was een zaak die ging om een mobiele telefoon in een houder op het dashboard. Die werd bediend, maar daar zegt het hof ook van dat het geen vasthouden is. De kantonrechter had gezegd dat het wel zo was. Dat was bij deze zaak ook zo."

Mogelijk wet aangepast

Toch is de uitkomst bij het hof beslissend. "Kantonrechter legden de wet verschillend uit, het hof in Leeuwarden zorgt voor rechtseenheid en zegt dat het niet strafbaar is."

Voor nu is er dus duidelijkheid. "Maar ik denk dat de wetgever de uitspraak zal gebruiken om de wet aan te passen", zegt De Nekker. "Zodat ook het op schoot hebben van een mobiele telefoon strafbaar zal zijn."

Op schoot bedienen

De advocaat durft niet te zeggen wat de eindbeslissing zal zijn als een telefoon op schoot ook nog eens bediend worden zou. "Daar heb ik geen antwoord op. Ik kan me voorstellen dat het anders ligt. Stel dat zou vastgelegd worden door een camera, dan kan de rechter zeggen dat het wel 'vasthouden' is. Maar ik denk niet dat er een uitspraak bekend is waarbij dat het geval was."