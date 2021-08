Patyna doet oproep voor personeel, maar het is dweilen met de kraan open

Vakantiekrachten zijn geen oplossing, simpelweg omdat zij al worden ingezet. "Normaal gesproken konden we wel eens vakantiekrachten inzetten in de zomer, maar tegenwoordig schuiven zij al snel door naar een vaste rol als invalkracht. Daardoor valt de poule waar je anders uit kon putten ook weg."

Geen tijd voor extra's

Volgens Kofman heeft de echte zorg aan cliënten niet te lijden van de tekorten, maar is er wel amper tijd voor wat extra's. "Met elkaar een kopje koffie drinken, zulke momenten zijn ook belangrijk. dat vinden wij ook zorg. Maar doordat het personeel steeds doorschuift is er minder aandacht voor zoiets."

Oproep gedaan

Om daar verandering in te brengen worden er nu nieuwe medewerkers gezocht. Het gaat daarbij om zorg- of verpleegkundigen die flexibel inzetbaar zijn. "We zoeken wel echt mensen met een achtergrond in de zorg. Hopelijk zijn er mensen die wat willen betekenen. Meestal komt er niet veel op dergelijke oproepen af, maar als je het niet probeert dan lukt het sowieso niet."

De organisatie richt zich in de zoektocht onder meer op mensen die in de afgelopen tijd als vaccinatiemedewerker aan de slag zijn geweest.

Allemaal hetzelfde probleem

Kofman ziet in dat de zoektocht niet gemakkelijk is, mede omdat andere zorgorganisaties met hetzelfde probleem kampen. "We hebben allemaal te maken met hetzelfde probleem. De arbeidsmarkt is krap in de zorg. We proberen er op te anticiperen, maar het is lastig."