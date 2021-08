"Loting Freule erg slecht voor kanshebbers en publiek"

Andere kanshebbers, Berltsum en Dronryp, treffen elkaar ook al in de eerste omloop, dus we kunnen vaststellen dat 50% van de kanshebbers niet verder zal komen dan de eerste omloop en de twee winnaars van die partijen treffen elkaar een omloop verder. Dan blijft er nog maar één over. Het publiek moet er dus vroeg bij zijn woensdag.

Bolsward zit wat dat betreft beter in het schema en Tzum zou Exmorra op de tweede lijst kunnen treffen. Het wordt dus wel 'bijltjesdag' woensdag."

Vorig jaar won Dronryp. Hoe sterk is hun partuur dit jaar?

"Nou, best wel sterk dus. Zij pakten zondag, met drie andere kaatsers dan vorig jaar, de vierde prijs, maar hadden in de partij tegen Niawier-Metslawier-Oosternijkerk lange tijd de voorsprong te pakken. De partij had zomaar anders kunnen lopen en dan was Dronryp finalist geweest. Dronryp is en blijft een mooi bolwerk van het kaatsen."

Er zijn steeds minder parturen die zich inschrijven voor de Freule. Is dat reden tot zorg?

"Ja, dat vind ik zorgelijk. 35 parturen is een dieptepunt. Vroeger waren er regelmatig meer dan 45 en soms meer dan 50 parturen op De Freulepartij. Het is jammer dat het aantal parturen afneemt. Alweer drie minder dan vorig jaar. Ik heb niet zo snel een oplossing voor deze zorg, maar het is zaak om waakzaam te blijven! En om actie te ondernemen voordat het te laat is."