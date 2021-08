Luchtmacht wil Formule 1 in Zandvoort openen met Leeuwarder F-35's

Het is het plan dat die fly-by kort voor de start van de race plaatsvindt. Het is nog niet helemaal zeker, zegt Niels Vredegoor. Hij is het hoofd van de communicatie bij de luchtmacht. "Het hangt af de instructeursopleiding die momenteel draait op de vliegbasis Leeuwarden. Dat is belangrijker dan de Formule 1."

'Het past wel'

Volgens Vredegoor is er een duidelijke link tussen de Formule 1 en de luchtmacht. "De coureurs proberen alles uit de auto te halen, met technologie en goede training. Dat doen wij ook. Daarom past zo'n fly-by wel."

Als er op 5 september geen F-35's beschikbaar zijn, dan wil de luchtmacht F-16's laten vliegen boven het circuit.

In andere landen zijn zulke fly-by's vrij gebruikelijk bij grote evenementen: in de Verenigde Staten zijn de fly-by's vaak tegelijk met het volkslied. In Parijs was er afgelopen zondag nog een fly-by, tijdens de overdracht van de Olympische Zomerspelen van Tokio naar de Franse hoofdstad.

De Formule 1 rijdt dit jaar voor het eerst sinds 1985 op het circuit van Zandvoort. Dat was vorig jaar ook het plan, maar toen werd de race geschrapt vanwege de coronacrisis.