Fysieke en mentale klachten bij ondernemers: "Je hebt helemaal niets meer"

In de eerste uitzending was er meteen aandacht voor de mentale problemen. Eerhart: "Ik weet wat het doet met een ondernemer als hij in de problemen komt."

Met de talkshow hoopt de coach te laten zien dat ondernemen niet alleen om succes gaat: "We kennen de succesverhalen, en die vinden we belangrijk om te delen, maar er zit nog veel meer achter."

Eerhart denkt dat veel ondernemers het nog lastig vinden om hulp te vragen, maar hoopt dat ze toch om hulp vragen als het nodig is: "En dan hoeft dat niet eens bij een instantie, maar er zijn ook mensen in de buurt die naar je willen luisteren."