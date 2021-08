Boerin Nynke Koopmans stapt uit FvD en volgt Van Haga

Voordat Van Haga de politiek in ging, zat hij in de vastgoedwereld. Hij was eigenaar van Sjopperdepop BV. Van Haga was sinds begin jaren '80 lid van de VVD en voor die partij kwam hij in 2017 ook in de Tweede Kamer. Twee jaar later werd hij uit de fractie gezet wegens een integriteitskwestie.

Van Haga heeft toen een tijdje als zelfstandig lid in de Kamer gezeten, tot hij zich in 2020 aansloot bij Forum voor Democratie. Daar stapte hij in mei op, omdat hij het niet eens was met een controversiële 5 mei-poster die door de partij was ondertekend.