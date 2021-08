Friese bioscoopfilm Stjer op 6 september in première: "Niets is te gek"

Een ding scheelde: "We hoefden geen sets te bouwen. We filmden in mijn huiskamer, op een scheepswerf, op de schroot. Dat was top, het enthousiasme van iedereen. Als we iets moesten lenen of een locatie wilden gebruiken, dat kon allemaal. Het is ongelooflijk, het enthousiasme van de mensen."

Eerste Friestalige bioscoopfilm sinds 2015

Nu komen de premières dus. Maandag 6 september draait de film in Pathé in Leeuwarden. Het is voor het eerst sinds maart 2015 dat er een Friestalige film in Pathé draait. Toen was er een Friese filmweek naar aanleiding van het overlijden van Rense Westra, met films zoals De Fûke en De Gouden Swipe.

"Die eerste maandag komen er heel veel artiesten die in de film hebben gespeeld", vertelt Krist. "Dat moet een grote happening worden. Hét culturele evenement van het jaar, haha. We hebben meerdere zalen in Pathé. En de dagen erna hebben we nog premières in Drachten, Sneek en Heerenveen. Het grote publiek kan er ook gewoon bij zijn."