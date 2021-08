Wat is er gebeurd met het Friese scheepswrak bij Flevoland?

In de modder van Flevoland liggen flink wat scheepswrakken, maar er was er een bij die het oog trok van conservator Joram Smale. Dat was een scheepswrak waar onderwerpen in zaten zoals een tabaksdoos en Friese oorijzers. Op de objecten staan de initialen van Johannes Cornelis de Jong: de letters ADJ en HDJ zijn terug te vinden op de voorwerpen.

Familie uit Sneek

Smale denkt dat deze Friese oorijzers van de dochters van Johannes Cornelis de Jong waren. Hij kwam erachter dat het schip van een Friese familie was. "Ze komen vermoedelijk uit Sneek. We kunnen ook zien dat die dochters later op verschillende plekken weer hertrouwden", weet Smale. "Dat was ook wel interessant. Ze zijn niet allemaal tegelijk in een scheepsramp op de golven verdwenen. Dus wat is er dan wel gebeurd met het schip?"

Wat is er gebeurd met het schip?

Dat is wat Smale wil weten. "Eigenlijk hebben we het schip zelf nog niet in de bronnen teruggevonden. Wat we wel hebben teruggevonden is een contract uit 1827, waarin diezelfde schipper een nieuw schuitje huurt. Maar die afmetingen daarvan kloppen niet met wat de archeologen in 1957 in de bodem hebben gevonden", zegt Smale.