Gerechtshof Leeuwarden: telefoon mag op schoot bij automobilist

De kantonrechter van de rechtbank zei in november dat een telefoon op schoot valt onder het begrip 'vasthouden'. De automobilist was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat in hoger beroep lichte verkeersovertredingen behandelt, maakte dinsdag bekend dat de automobilist gelijk heeft. In de zaak kan niet worden vastgesteld dat de telefoon is vastgehouden tijdens het rijden, zegt het hof.