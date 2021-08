Voetballer Michel Vlap keert op huurbasis terug in eredivisie

Vlap is blij dat hij weer in de eredivisie mag spelen. "Een paar jaar geleden heeft FC Twente in een gesprek al een goede indruk op mij gemaakt. Ron Jans is een ervaren trainer die het beste uit mij en het team kan halen. Hopelijk kan ik belangrijk zijn met goals en assists", zegt de voetballer.

Vlap debuteerde in 2016 voor SC Heerenveen, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. In 2019 verruilde hij de Friese club voor Anderlecht, dat hem in de winter van 2021 voor de rest van het seizoen verhuurde aan Arminia Bielefeld.