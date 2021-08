Verdachte (25) van brandstichtingen in Harlingen blijft langer vast

Tussen januari 2019 en februari 2021 waren er zo'n zestig branden in Harlingen. Bij in elk geval 22 branden was duidelijk sprake van brandstichting. De branden waren vooral in de Oosterparkwijk en in Plan-Zuid.

Er zijn meerdere auto's in vlammen opgegaan en er is brand gesticht bij meerdere woningen. Daarnaast is er brand gesticht bij het ziekenhuis.

"Het moet nog worden uitgezocht van welke branden hij precies wordt verdacht en wat de reden is geweest", zei politiewoordvoerder Thijs Damstra eerder.