Campagne om mensen terug te halen naar de sport: "Verenigingsleven is de basis"

Sport Fryslân probeert de komende tijd met een campagne sportverenigingen zo ver te krijgen dat ze meedoen, zo nodig wil de organisatie hen daar ook bij helpen.

"Wat wij in elk geval doen is een plaats bieden om al die activiteiten zichtbaar te maken", zegt Anne Jochum de Vries van Sport Fryslân. "Het is ook zaak dat onze buurtsportcoaches in de provincie de verenigingen helpen om mooie activiteiten te organiseren."

"Het verenigingsleven is de basis van ons leven in de dorpen. Dat moeten we weer op één zetten. Wat is er nou mooier dan op te groeien bij de sportverenigingen en de cultuurverenigingen. Dat willen we graag behouden", zegt De Vries.

Jeugdleden

Door de coronacrisis zijn veel sportverenigingen leden kwijtgeraakt. "Het is lastig om te zeggen om hoeveel het gaat. Maar de klap is vooral heel groot bij de jeugdleden."

De week wordt gehouden van 17 tot en met 26 september.