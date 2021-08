Aantal parturen op Freule neemt nog verder af: "In 2030 pas weer van de partij"

Zorgen over het teruglopende aantal parturen op de Freule zijn niet van de laatste jaren. LC-columnist Pieter de Groot schreef er in 2010 bijvoorbeeld al over: "Het aantal afdelingen dat op de Freule kaatst, de jongensklassieker in Wommels, dook dit jaar voor het eerst in jaren onder de 50, de teller bleef hangen op 47. De laatste tien jaar schommelde het telkens tussen de 50 en 60, in de vorige eeuw waren het er af en toe zelfs nog meer."

En in 2010 lag het ook al aan een combinatie van factoren: "Dorpen die leeglopen, de concurrentie van andere, meer tot de verbeelding van jongeren sprekende sporten, (...) veranderingen in het onderwijs. De schaalvergroting heeft ervoor gezorgd dat onderwijzers van de ene school naar de andere 'hoppen' en niet meer bij de school wonen en zelfs niet meer in het eigen dorp", schreef De Groot.