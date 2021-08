Waterschappen vragen geld aan Rijk om gevolgen klimaatverandering aan te pakken

De veranderingen betekenen mogelijk ook dat gedeelten van het land een andere functie krijgen. Kroon wil zich daar nog niet te veel aan branden. "We moeten erover nadenken. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze agrarische organisaties. Als we zien dat het qua waterbeheer bijna niet meer mogelijk is om bepaalde gebieden in de toekomst voor de landbouw te gebruiken, dan moeten we ook perspectieven bieden van wat wel kan."

Voorbereiden op overlast, want die komt

Maar we moeten allemaal begrijpen dat we in Fryslân in een delta leven, zegt de dijkgraaf. "Een eeuw geleden waren mensen zich veel meer bewust van het leven met water. Wij zijn nu verrast op het moment dat we overlast krijgen. Maar daar moeten we als inwoners rekening mee houden, want er komt overlast. Daar moeten we ons op voorbereiden."