Stemmen uit de muren moeten Franeker geschiedenis tot leven brengen

Er zijn 54 punten in de hele stad die een QR-code hebben. Eén daarvan is het Geuzegat, een tunnel aan de rand van Franeker. Daar doet poortwachter Ruurd zijn verhaal:

"Hè, wat!? Oh, dit gangetje hier! Ja dat noemen ze het 'Geuzengat'. En er zijn inderdaad onverstanden die beweren dat dit een geheime gang was waardoor de Geuzen stiekem de stad in en uit konden sluipen. Maar zeg nou zelf! Wat is er in de goedigheid geheim aan zo'n gat in het bolwerk!? Zoiets zie je toch al van kilometers afstand!? Néé! Neem nou maar van mij aan dat dit gewoon een gangetje is voor mensen die een stukje land aan de overkant van het water hebben. Dan kun je gemakkelijk even op en neer."

"Dit is dus ook zo'n voorbeeld van de geschiedenis", stelt Pietersma. "Ruurd legt uit waarom die poort en die tunnel er zijn. Je kunt dat op een bordje erbij hangen, maar op deze manier zit er veel meer leven in. Hopelijk kunnen wij mensen enthousiast maken voor het verhaal van Franeker."

De audiotour Stemmen uit de muur is sinds kort klaar. Toeristen kunnen die vanaf nu volgen.