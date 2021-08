Buitenzwembaden hebben last van slecht weer: "Normaal 700 mensen op een dag, nu tien"

In buitenzwembad Haulewelle in Haulerwijk is het rustig. Dat is dit jaar geen uitzondering, vertelt badmeester Christine Beggel. "Als het een mooie dag is, hebben we zomaar 700 man. Met dit weer zit je net aan 10 kinderen."

Op een mooie zomerdag ligt het zwembad vol met kinderen en zitten de ouders op het terras. Maar met regen en onweer gaan mensen niet lekker een dag naar het buitenbad. "Ik denk dat de zomer overgeslagen wordt", zegt Beggel. "Het blijft constant rond de 18 graden. Dan weer regen en onweer."

Nog lang geen 30.000

Het zwembad organiseert wel speciale activiteiten om toch wat mensen te trekken. Maar de 30.000 waar ze in gewone jaren op konden rekenen, redden ze nu niet. "We zitten nu op 15.000 bezoekers en de zomerperiode is bijna voorbij. Dus we zijn nog lang niet bij de 30.000."

Toch blijven ze positief. "Je weet niet wat er komt, misschien hebben we in september nog een hittegolf."