Minder aanvoer bij Visafslag Lauwersoog: “Heeft te maken met het koude weer”

"Dat heeft te maken met het koude weer wat we van het voorjaar hadden", vertelt Barbara Holierhoek. Zij is sinds begin dit jaar directeur van Visafslag Lauwersoog.

"De noordenwind en oostenwind, dat is allemaal slecht voor de visvangst. De vraag was een tijd ook wat lager, vanwege de sluiting van de horeca. Inmiddels trekt het wel weer wat aan, maar de prijzen blijven nog wel een beetje achter."

Veiling steeds vaker digitaal

Een flinke hoeveelheid vis wordt tegenwoordig via contracten verkocht aan groothandels. Maar ook op de veiling gaat maandagochtend de nodige vis over de toonbank. Enkele kopers zitten nog fysiek in de zogeheten mijnzaal in Lauwersoog, maar een steeds grotere groep doet dat digitaal door in te loggen op het systeem.