"Kaatspubliek is anders dan festivalpubliek: De Freule is verantwoord"

De bouwploeg is nu nog bezig met het opbouwen van de horecastands en de tenten voor de sponsoren.

Het enige wat nu nog voor problemen kan zorgen, is het weer. Er is veel water gevallen, maar het veld houdt zich goed, zegt Dijkstra: "Er hebben wel plassen op gestaan, maar het loopt goed weg. Er wordt voor maandag en dinsdag nog regen voorspeld, maar dat zou woensdag wel voorbij moeten zijn. Bij de opslag kan het problemen geven, maar daar hebben we zand voor."

Niet tevreden over aantal parturen

Wat jammer is, zegt Tjeerd Dijkstra, is het aantal parturen dat meedoet. Het zijn er dit jaar - als alle deelnemers door de coronatest komen - 35. "Dat klopt helemaal en daar kunnen we niet tevreden mee zijn. Maar dat we in deze coronatijd 35 hebben, is prima. Want ieder partuur is fantastisch."