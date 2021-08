Cambuuraanvoerder Erik Schouten: "Wij maken ons geen zorgen"

Vrijdag begint de eredivisie met de wedstrijd Go Ahead Eagles - SC Heerenveen. Zondag treft Cambuur in Leeuwarden FC Groningen.

De voorbereiding van Cambuur was lastig. Technisch directeur Foeke Booy werd getroffen door een herseninfarct en veel spelers van Cambuur kregen corona.

Aanvoerder Erik Schouten had ook liever gezien dat het anders was. "Maar we staan daar op zich wel positief in. Wij hadden liever gezien dat er nog heel veel goede spelers bijkomen, maar we maken ons geen zorgen. We zijn er niet blind voor. Alleen proberen we het positief te houden."