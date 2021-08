De helft minder reizigers op Friese NS-stations in 2020

De vijf Friese stations met NS-treinen (Akkrum, Grou-Jirnsum, Heerenveen, Leeuwarden, Wolvega) hadden vorig jaar tussen de 45 en 52 procent minder reizigers dan in 2019.

Landelijk is de daling nog sterker: ruim 55 procent. Op gemiddelde werkdag waren er vorig jaar zo'n 591.000 reizen, het jaar ervoor waren dat er nog 1,35 miljoen.

In lockdown nog minder

De grootste daling in het aantal reizigers ziet de NS in de spits. Vooral in periodes met een strenge lockdown waren de reizigersaantallen laag: minder dan 15 procent van het niveau van 2019.

Station Schiphol Airport had de grootste daling: 70 procent. Dat heeft te maken met het feit dat er door het coronavirus ook veel minder is gevlogen. Na Schiphol Airport komen Tilburg Universiteit (66 procent minder) en Amsterdam Bijlmer Arena (65 procent minder).

Reizigers komen terug

Inmiddels neemt het aantal reizigers weer toe. Begin juli was meer dan de helft van de treinreizigers terug in de trein.