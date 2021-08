Stroomlevering nu ook probleem in Drachten en Oudehask

Dat probleem wordt steeds groter, omdat steeds meer bedrijven en particulieren zelf stroom opwekken. In grote delen van Fryslân speelt het probleem, bijvoorbeeld in en rondom Leeuwarden en Heerenveen..

Zo is er in Leeuwarden geen stroom voor nieuwe scholen en een nieuwe zorginstelling. In Heerenveen is er niet genoeg voor bijvoorbeeld een nieuw zuivelbedrijf. Daar vreest de ondernemersvereniging dat bedrijven straks niet meer willen komen.

Netbeheerder Liander werkt aan de uitbreiding van de capaciteit op het stroomnet, maar het duurt jaren voordat dat klaar is.