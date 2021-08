Weerman Gerrit Hiemstra over het weer in Fryslân: "Het blijft niet op dit niveau"

Wereldwijd wordt er alarm geslagen over het klimaat, maar volgens Gerrit Hiemstra heeft het veranderende waar ook veel invloed op Fryslân. "In zijn algemeenheid zullen de ontwikkelingen die wij al een tijdje zien doorzetten. Minder kou in de winter, hogere temperaturen in het algemeen, en zeker in de zomer", zegt de meteoroloog naar aanleiding van het rapport van IPCC, dat maandagochtend uitkwam.

Nog extremer

Hiemstra verwijst naar de overstroming in Limburg en de zware regenbuien in onze eigen provincie. "Het blijft niet op dit niveau, het wordt nog extremer", zegt de weerman. "En daar zullen wij de maatschappij op in moeten richten."

"We zijn gewend aan het weer dat we kennen, daar is onze hele maatschappij op ingericht", legt Hiemstra uit. "Maar we zullen nu te maken krijgen met weer dat we niet kennen. Het weer dat we gaan krijgen is voor ons onbekend. Dat geldt voor Fryslân, maar in principe voor de hele wereld.

Windhozen en hagelbuien

Hiemstra kan niet voorspellen welk weertype dan meer voor zal komen. "Je wil het graag concreet maken, maar dat kan niet. Je kunt hooguit wat voorbeelden geven, maar dat zijn voorbeelden uit het verleden", aldus Hiemstra. "Het kan best zijn dat wij in Fryslân en Nederland meer te maken hebben met windhozen, met een soort van tornado's. Dat zou kunnen, maar dat weten we niet."

Als de buien bovendien nog extremer worden, zou het bijvoorbeeld ook harder kunnen hagelen. Hagelstenen van zo'n 3 à 4 centimeter zouden in de toekomst dan niet meer vreemd zijn, zegt Hiemstra.