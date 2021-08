Landbouwpercelen in Fochteloërveen moeten vogels helpen

Vogels als bijvoorbeeld geelvinken en kraanvogels kunnen zo profiteren van de rogge en boekweit. "De landbouw in Nederland is heel intensief geworden. Zo intensief dat er voor heel veel vogels eigenlijk geen plaats meer is", legt Jacob de Bruin van Natuurmonumenten uit.

"Een veldleeuwerik heeft ruim dertig dagen nodig om eieren te leggen en jonkies te maken. Die dertig dagen heeft hij tegenwoordig niet meer, want dan is er alweer een bewerking op het land. Wij doen de landbouw op de ouderwetse manier, zodat er ook meer tijd is voor vogels om hun broedsel klaar te krijgen", zegt De Bruin.

Eten voor mens en dier

De percelen helpen niet alleen de vogels. "Een deel oogsten we en daar proberen we in samenwerking met de streek producten van te maken. We werken samen met de boeren in de omgeving. Maar we laten ook een deel staan, dat is dan eigenlijk het eten in de winter voor vogels en voor muizen", zegt De Bruin.

Het aantal vogels in het gebied neemt sinds de aanleg al toe. "Dat is iets dat al bijzonder is, want in Nederland gaan die soorten heel hard achteruit."