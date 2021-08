GGD Fryslân zoekt contact met arbeidsmigranten voor vaccinatie

Nu het grote publiek voor het grootste gedeelte aan de beurt is geweest, is het volgens de GGD nu tijd om de komende tijd 'fijnmazig' te vaccineren. Ze richten zich daarbij op groepen waarvoor het lastig is om zelf een afspraak in te plannen.

In overleg met organisaties die zijn betrokken bij deze groepen worden dan afspraken op maat gemaakt. Volgens de GGD gaat het dan bijvoorbeeld om prikken zonder afspraak binnen een tijdslot, verruimde openingstijden of extra tijd en aandacht voor voorlichting met een tolk. De GGD benadrukt dat een vaccinatie altijd een vrijwillige keus is.

Arbeidsmigranten die langer dan een maand in Nederland zijn, komen in aanmerking voor de vaccinatie.