Giftig jacobskruiskruid zorgt voor steeds meer overlast bij boeren

De plant duikt ook steeds meer op in de bermen langs de weg. De overheid laat de plant vaak staan. Landbouworganisatie LTO Noord vindt dat daar wat aan veranderen moet.

"Het is inderdaad een mooie plant. Maar het is ook een plant die zich door de lucht makkelijk verspreidt. Dan belandt het al snel op boerenland", zegt Jan Teade Kooistra van LTO Noord. Koeien of schapen laten het wel staan, maar als het in het kuil terechtkomt niet. Kooistra: "Dan zit het door het gras en eten ze het gewoon op."

Nadeel van biodiversiteit

LTO Noord wil dan ook dat de overheid meer werk maakt van de bestrijding. Daar zijn eerder al afspraken over gemaakt, zegt Kooistra. "Door het nieuwe maaibeleid in de bermen is daar nu minder aandacht voor. Zij maaien later omdat dat goed is voor de biodiversiteit. Maar dat heeft wel consequenties.

Maaibeleid

De landbouworganisatie wil dat nu in kaart wordt gebracht waar precies grote problemen met jacobskruiskruid zijn. "Nu kun je hem duidelijk zien. Als je weet waar hij staat, kun je daar volgend jaar eerder maaien. Dan stopt de verspreiding."