Bestuur Tjalling Koopmans College Hurdegaryp opnieuw voor de rechter

In de rapporten staat veel kritiek over het financiële handelen van het bestuur. Ook is er een kritisch oordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Het is de derde keer in korte tijd dat het bestuur van de school voor de rechter staat.

De eerste zaak was voor de rechtbank in Amsterdam. Daar probeerde de directie publicatie van zestien rapporten van de onderwijsinspectie, twee voor elke locatie van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs, tegen te houden.

Rapporten wel gepubliceerd

Een van de argumenten was destijds dat de inhoud nog wordt aangevochten en er geen sprake kon zijn van publicatie. De rechter dacht daar anders over en de rapporten over de acht verschillende vestigingen zijn onlangs gepubliceerd.

De tweede zaak diende voor de rechtbank in Leeuwarden. Daar eiste docent Bert Mul dat hij het schooljaar mocht afmaken. Hij kreeg ontslag nadat hij zich bij Omrop Fryslân kritisch had uitgelaten over het grote verloop onder docenten bij de vestiging in Hurdegaryp. Mul mocht van de rechter het schooljaar afmaken op het Tjalling Koopmans College.