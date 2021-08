CBS: Bewoners Schiermonnikoog wonen dichtst bij bibliotheek

Op Schiermonnikoog moet gemiddeld 600 meter worden afgelegd om bij de bibliotheek te komen. Voor inwoners van het Zeeuwse Noord-Beveland staat de bibliotheek het verst weg, op gemiddeld ruim 14 kilometer afstand. Een Nederlander woont gemiddeld 2 kilometer van een bibliotheek af.

Het CBS heeft ook bekeken hoe de cijfers zich verhouden tot zes jaar geleden. Daaruit blijkt dat de afstand van inwoners tot een bibliotheek door het sluiten van vestigingen in de gemeente Leeuwarden het meest is toegenomen, gevolgd door De Fryske Marren en Opsterland.

In Noardeast-Fryslân is die afstand juist minder geworden door nieuwe bibliotheken. Het aantal uitgeleende boeken is volgens het CBS afgenomen, maar het aantal gedownloade digitale boeken en luisterboeken nam toe.