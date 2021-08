Paardenevenement SGW Vinkega gaat niet door vanwege corona-onzekerheid

Stichting SGW Vinkega was al druk met de voorbereidingen. De inschrijving stond open en de startlijsten werden gemaakt voor de 150 deelnemers.

Onzekerheid

Vanwege de coronamaatregelen zouden er extra controle en zitplaatsen moeten komen, maar de organisatie vindt het niet veilig en werkbaar.

"We weten bovendien niet waarmee het kabinet op 13 augustus nog komt en dat is maar een week voor het evenement," zegt Jeannette van Veen. "We vinden het echt heel erg jammer. Maar het gaat om de veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers."

Het is de bedoeling dat er in het tweede weekend van juni in 2022 weer een SGW volgt.