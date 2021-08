Ruim 2.000 kilo afval van het Wad gehaald met Beach Cleanup Tour

Stichting De Noordzee is nog een week bezig met de actie langs de Noordzeekust, maar de Waddeneilanden zijn nu klaar. In 2020 ging de tour niet door, in 2019 werd er 3.262 kilo gevonden.

Klein plastic

Het viel op dat er dit jaar minder groot afval werd aangetroffen, maar juist meer kleine stukjes plastic. Die kunnen zeer schadelijk zijn voor het zeeleven.

Zo'n 2,5 jaar na de ramp met het containerschip MSC Zoe werd er ook nog altijd rommel uit deze containers aangetroffen. Het ging bijvoorbeeld om speelgoed, mandjes en eierbakjes voor in de koelkast.