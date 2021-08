RIVM: 74 nieuwe besmettingen in Fryslân

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 74 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat meldt het RIVM. Het is er een meer dan zaterdag. Toen ging het om 73 besmettingen. Volgens het RIVM kan er wel sprake zijn van een 'onderrapportage', omdat er een storing was bij het doorgeven van gegevens uit de teststraten.