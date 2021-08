Rennie Rijpma: "Journalistiek is meer dan zomaar een filmpje de wereld in sturen"

Rijpma werkt nu zo'n tien jaar bij de krant. Ze hield zich met name bezig met digitalisering. Nu is ze dus eindverantwoordelijk voor de koers van een krant die iedere dag miljoenen mensen bereikt.

Het Algemeen Dagblad is een krant met een breed publiek. De nieuwe hoofdredacteur is nu een maand bezig. Het was meteen een heftige maand, met name door de moord op Peter R. de Vries, die veel indruk maakte op journalisten van het AD.

"Ik moest meteen aan de bak"

Het verhaal van Peter R. de Vries staat voor een deel helemaal op zichzelf, maar volgens Rennie Rijpma is veiligheid van journalisten wel steeds meer een onderwerp geworden. Bijna over alle onderwerpen bestaan tegenstellingen. Of het nu om het coronavirus of om voetbal gaat, zo zegt Rijpma. "De tegenpolen lijken steeds heftiger tegenover elkaar te staan. Dat merk je wel."