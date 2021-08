VIDEO: Generale repetitie SC Heerenveen valt in het water

Erwin Mulder heeft niet lang kunnen genieten van zijn als aanvoerder van SC Heerenveen. Het oefenduel met het Italiaanse Lecce, dat uitkomt in de Serie B, werd na veertien seconden in de tweede helft gestaakt vanwege het noodweer. Het stond op dat moment 1-1. Dat Heerenveen niet met een volledige wedstrijd eindigde, is volgens trainer Johnny Jansen en Mulder lang niet ideaal. Toch zijn ze hoopvol voor de start van de competitie, komende vrijdag. Heerenveen speelt dan tegen promovendus Go Ahead Eagles. "We maken stappen", concludeert Mulder.