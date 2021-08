Loting voor De Freulepartij bekend: opnieuw minder kaatsparturen

Er doen dit jaar 34 parturen mee aan de wedstrijddag. Dat is opnieuw minder dan vorig jaar en het jaar daarvoor. In 2020 waren er 38 parturen en in 2019 nog 41 parturen. Voorzitter Tjeerd Dijkstra zei toen al dat het erop leek dat de partij eraan moet wennen dat de aanwas van jonge kaatsers minder wordt.