Onweersbuien spelbrekers in de sport: voetbal en fierljeppen geschrapt

Het noodweer van zaterdagavond is een grote spelbreker voor de sport in de provincie. De wedstrijd in de fierljepcompetitie in IJlst is na drie keer stilleggen helemaal geschrapt. In het Abe Lenstra Stadion is de voetbalwedstrijd van SC Heerenveen tegen het Italiaanse Lecce halverwege gestaakt na een zware onweersklap.