Laatste oefenwedstrijd SC Heerenveen gestaakt vanwege noodweer

Heerenveen begon wel aardig met druk naar voren, maar de Italianen maakten de eerste goal. Een hoekschop werd knap in het doel gekopt door spits Massimo Coda van Lecce: 0-1.

Weer een Heerenveen-verdediger geblesseerd

Na ruim 20 minuten moest verdediger Ibrahim Dresevic naar de kant met een blessure. Zijn vervanger was Syb van Ottele. Dresevic is al de derde verdediger van Heerenveen die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen geblesseerd is.

Pawel Bochniewicz ligt er maanden uit met een afgescheurde kruisband en Lucas Woudenberg heeft een enkelblessure. Woudenberg is wel op de weg terug.

De blessure van Dresevic lijkt echter mee te vallen. Dat zei trainer Johnny Jansen na de wedstrijd.