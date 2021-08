Aangepaste Olympiade-zeilstrijd om het Sneekweekgevoel te behouden

"Denk erom hoor, niet gelijk in het water vallen," zegt Klaas Weissenbach, terwijl hij een boot prepareert om het Sneekermeer op te gaan. In de verte zijn al verschillende boten bezig om de eerste plaats in de Olympiade te behalen.

"Dit is toch fantastisch om te zien, al die boten weer op het water." Veel gas gevend vaart Weissenbach richting de boten.

Anders dan anders

Als lid van Koninklijke Watersportvereniging Sneek is hij betrokken bij de organisatie. "Het is natuurlijk anders dan anders. De helft minder boten en we hebben geen activiteiten aan wal. Normaliter zijn er nog allemaal feesttenten, maar die konden niet. Het is jammer, maar we bekijken het positief. We zijn eindelijk weer los."