Jubbega vindt woningbouw lang duren: Heerenveen Lokaal stelt vragen

Aan de noordkant van het dorp, op de kruising van de Schoolweg en de Eke Dijkstraweg, wordt wel een huis gebouwd. Maar de rest van het voormalige schoolterrein is nog leeg. Het plaatselijk belang van Jubbega vraagt zich af waarom de andere kavels nog niet zijn ontwikkeld. Daarom wil Heerenveen Lokaal graag weten of bij de gemeente duidelijk is dat er behoefte aan is.

Verder wil de partij ook weten wat de voorwaarden voor de bouw zijn, wanneer de verkoop van de kavels begint en waarom er nog geen duidelijkheid over is.

Appartementen

In Jubbega moet ook een nieuw appartementencomplex komen, maar het is niet duidelijk hoe ver de gemeente met de bouwprocedure is. Heerenveen Lokaal wil graag weten om hoeveel huur- of koopwoningen het gaat, voor welke doelgroep het bedoeld is en waarom het zo lang duurt voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd.