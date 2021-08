Cambuur in slotfase toch nog naast Waasland-Beveren: 2-2

Weer een tegengoal na een hoekschop

Na de rust was er een overwicht voor de Belgen. Al snel voorkwam Doke Schmidt met een sliding de 2-1. Daarna was er een schot van oud-PSV-speler Matthias Verreth die over het doel van Cambuur vloog. Maar een doelpunt kon niet uitblijven en dat gebeurde dan ook niet. In de 64ste minuut stond Leonardo Bertone volledig vrij bij de tweede paal. Zijn schot verdween via Alex Bangura in de goal: 2-1.

Ook na het doelpunt van Waasland-Beveren had Cambuur het lastig. De Leeuwarders kwamen bij vlagen niet van de eigen helft af. De Belgen sprongen echter niet goed met hun kansen om en dat kwam ze duur te staan. Twee minuten voor tijd kwam Cambuur namelijk op gelijke hoogte.

Issa Kallon ging op snelheid langs zijn tegenstander en schoot de bal via de lat hard in de goal. Zo eindigde de laatste oefenwedstrijd van Cambuur in 2-2.