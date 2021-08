Waarschuwing voor onweersbuien in het weekend

Code geel is voorlopig tussen 14.00 en 21.00 uur geldig. Er kunnen windstoten tot z'n 65 kilometer per uur voorkomen. In de loop van de avond trekken de meest actieve buien weer weg.

Met name het zuidoostelijke deel van de provincie heeft zaterdagmiddag al te maken met onweer. In de omgeving van Gorredijk, Oosterwolde en Appelscha ging het flink tekeer. Dat is ook het geval bij Vlieland en Terschelling.

Buien met onweer en veel water

"Een deel trekt over het Oosten, een deel gaat over het Waddengebied", zegt weerman Piet Paulusma. "Je kunt beter niet met een boot op het water zijn. We zijn er daarmee nog niet, want later in de middag en avond volgen er weer stevige buien. Zondag ook, dan waait het ook nog eens hard: kracht 7 vanuit het zuidwesten, met windstoten in kracht 8 of 9."