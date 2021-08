VIDEO: Stoepkrijtfleur voor nieuwe Leeuwarders

In Leeuwarden zijn verschillende stoepkrijtteksten te vinden. Het gaat om een actie van stadskunstenaar Cote Create, oftewel Maria Jose Jara Veragua. Zij komt zelf uit Chili en weet hoe het is om als vreemde in een ander land terecht te komen. Daarom fleurt ze andere expats op met vrolijke boodschappen in stoepkrijt.